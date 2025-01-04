Bulgaristan’da tarım arazisi fiyatları düşüşte

Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Derneği Başkanı Evgeniy Oraşıkov, Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) ile yaptığı açıklamada, tarım arazisi fiyatlarının son dönemde belirgin bir düşüş yaşadığını bildirdi. Farklı bölgelerde bu düşüş oranının yüzde 10 ila 20 arasında değiştiğini belirten Oraşıkov, temel nedenin belirsizlik ortamı olduğunu vurguladı.

Oraşıkov, fiyatlardaki bu gerilemenin arkasındaki en büyük etkenleri şu şekilde sıraladı:

Siyasi İstikrarsızlık: Bulgaristan’daki hükümet değişiklikleri ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların çekimser kalmasına yol açıyor.

Ukrayna’daki Savaşın Etkileri: Jeopolitik riskler, tahıl ve petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, tarım sektöründe güvensizliğe neden oluyor.

Bulgaristan’da Kuzeydoğu Bölgesi En Yüksek Fiyatlara Sahip

Tarım arazisi fiyatlarının bölgeler arasında farklılık gösterdiğini ifade eden Oraşıkov, Kuzeydoğu Bulgaristan’ın hâlâ en yüksek fiyat seviyelerine sahip olduğunu söyledi. Ancak, bu bölgede bile fiyatların düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.

Hava koşulları ve rekolte düşüşü fiyatları etkiliyor

Oraşıkov, hava koşullarının ve tarımsal üretimdeki düşüşün de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. “Bu yıl da fiyatlarda hafif bir düşüşle eğilimin devam etmesini bekliyorum, ancak bu her bölgenin özelliklerini yansıtacak,” diyerek, farklı yerleşim yerlerindeki fiyat dalgalanmalarının devam edeceğine işaret etti.

Düşüş eğilimi devam edecek

Uzmanlar, siyasi ve ekonomik belirsizlikler ortadan kalkmadıkça fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürebileceği konusunda uyarıyor. Tarım arazilerine yatırım yapmayı düşünenlerin ise dikkatli adımlar atması gerektiği belirtiliyor.

Geçici Başbakan Dimitar Glavchev, 2024’ün son Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik kesintisinden etkilenen 20.000’den fazla haneye 2 milyon leva destek sağlanacağını duyurdu.

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