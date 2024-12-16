Norveç’ten Ukrayna donanmasına 242 milyon dolarlık destek

Norveç, Ukrayna’nın Karadeniz’deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir destek kararı aldı. Norveç hükümeti, Ukrayna donanmasının güçlendirilmesi ve Karadeniz’deki Rus deniz kuvvetlerine karşı caydırıcılığın artırılması amacıyla 242.38 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

“Tahıl ihracatının korunması elzemdir”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki güvenliğinin stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Stoere, “Ukrayna nüfusunun ve altyapısının Karadeniz’deki Rus filosundan gelecek saldırılara karşı korunması elzemdir. Aynı zamanda, Ukrayna için çok önemli bir gelir kaynağı olan tahıl ve diğer ürünlerin ihracatının korunması da gereklidir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerine karşı hamle

Norveç’in bu yardımı, Rusya’nın Karadeniz’deki askeri varlığını sürdürmesi ve Ukrayna’nın tahıl ihracatını engelleme girişimlerine karşı bir adım olarak değerlendiriliyor. Ukrayna, Karadeniz üzerinden tahıl ve diğer tarım ürünlerinin dünya pazarına ihracını sağlamak için güvenli deniz koridorlarına ihtiyaç duyuyor.

Donanmanın güçlendirilmesi hedefleniyor

Norveç’in 242.38 milyon dolarlık yardımı, Ukrayna donanmasının askeri kapasitesini artıracak ekipman ve savunma sistemlerinin tedarikine ayrılacak. Bu yardım, Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus tehdidine karşı daha güçlü bir deniz varlığına sahip olmasını sağlayacak.

Uluslararası destek büyüyor

Norveç’in bu desteği, Ukrayna’ya yönelik uluslararası askeri yardımlar zincirinin son halkası olarak değerlendiriliyor. Avrupa ülkeleri ve NATO müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından çeşitli savunma ekipmanları, mali yardımlar ve insani destekler sağlamaya devam ediyor.

Karadeniz’deki tahıl koridoru krizi

Rusya, Ukrayna tahıl ihracatına yönelik güvenlik garantileri veren tahıl koridoru anlaşmasından çekilmiş ve bölgedeki ticaret gemilerini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu. Bu durum, özellikle Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’daki ülkeler için gıda krizini tetikleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Norveç’in Ukrayna donanmasına yaptığı bu yardım, tahıl koridorunun güvenliğini sağlama girişimlerinin bir parçası olarak görülüyor.

Ukrayna’dan teşekkür mesajı

Ukrayna hükümeti, Norveç’in verdiği desteği memnuniyetle karşıladı. Ukraynalı yetkililer, bu yardımın, ülkenin deniz güvenliğini artırmanın yanı sıra, tahıl ihracatının güvenliğini sağlayarak Ukrayna ekonomisine de katkı sunacağını belirtti.

Bu gelişmenin, Karadeniz’deki deniz trafiği güvenliğini sağlamak ve Ukrayna’nın tahıl ihracatını sürdürmesine olanak tanımak için önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Norveç’in bu yardımı, bölgedeki dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Rus güçleri, Ukrayna‘nın enerji altyapısını hedef alarak büyük bir saldırı düzenledi. Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri yaşandı.

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