Rus petrol gemisi Küba’ya ulaştı

Rusya’dan Küba’ya dostluk mesajı ve yardım

Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus petrol tankeri Anatoly Kolodkin’in Küba’ya ulaştığı ve halihazırda Matanzas Limanı’nda tahliye edilmek üzere beklediği bildirildi.

Gemi, Karayipler’deki ada ülkesini etkisi altına alan ağır enerji krizi koşullarında, insani yardım olarak sınıflandırılan yaklaşık 100 bin ton petrol taşıyor.

Paylaşılan bilgilere göre sevkiyat, Rus bayrağı altında ve askeri refakat olmaksızın gerçekleştirildi. Petrol tankerine Manş Denizi geçişi sırasında başlangıçta Rus Donanması’na ait bir savaş gemisinin eşlik ettiği, ancak geminin Atlantik’e girdikten sonra seyrini tek başına sürdürdüğü kaydedildi.

Enerji sevkiyatı üç aylık kesintinin ardından yeniden başladı

Söz konusu operasyon, son üç ay içinde adaya varan ilk petrol sevkiyatını teşkil ediyor. Söz konusu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Küba’ya yönelik enerji tedarikini azaltmaları veya durdurmaları yönünde Venezuela ve Meksika üzerinde kurduğu baskının beraberinde yaşandı. Bu süreçte 9 Ocak tarihinden bu yana petrol sevkiyatı alamayan adada, temel hizmetlerin sürdürülmesi ve ekonominin işleyişi için elzem olan yakıta erişimin kısıtlanması, enerji sisteminde kalıcı bir gerilemeye ve halkın zorluklarla karşılaşmasına neden oldu.

Aynı kapsamda, Meksika’nın son sevkiyatı gerçekleştirdiği ancak sonrasında Washington’un baskısı nedeniyle tedariki kestiği hatırlatıldı. Bu kesintiler zinciriyle birlikte ülke, hem günlük tedariki hem de elektrik üretim kapasitesi ile üretim faaliyetlerini etkileyen daha ağır bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

Rusya tarafında petrol tankeri hadisesi, Küba’ya yönelik siyasi destek ve işbirliği söylemiyle ilişkilendiriliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova’nın ada çevresinde yükselen gerilimden endişe duyduğunu belirterek Küba hükümetiyle dayanışma içinde kalacaklarını teyit etti.

Ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın desteğini yineleyerek Rus makamlarının, zorlu olarak nitelendirilen bu durumda Küba’ya yardım mekanizmalarını değerlendirdiğini aktardı. Peskov, “Küba yönetimiyle sürekli diyalog halindeyiz ve elbette bu denli güç bir vaziyette adaya nasıl yardım edilebileceğini ele alıyoruz” ifadelerini kullanarak, alınacak önlemlerin muhataplarla görüşüleceğinin altını çizdi.