Irak’ta İçki İthalatı Yasağı Uygulanmaya Başladı

2016 yılında parlamento tarafından onaylanan yasa, 20 Şubat’ta resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. İhlal durumunda 10 milyon ile 25 milyon dinar arasında para cezası öngörülen yasa, hak savunucularının ve Irak’ın gayrimüslim topluluklarını temsil eden milletvekillerinin sert eleştirilerine neden oldu.

İçki İthalatının Irak’daki Etkisi

Irak’ta kamusal alanlarda içki tüketilmesi hoş karşılanmıyor, ancak içki satan dükkanlardan veya ruhsatlı barlardan temin edilebiliyor. Yeni alkol yasası, hak savunucularının ve Irak’ın azalan gayrimüslim topluluklarının temsilcilerinin sert eleştirilerine neden oldu. Gümrük İdaresinin talimatına rağmen, Türkiye ile kuzey sınırında kendi gümrük noktalarını işleten Irak’ın özerk Kürt bölgesinde uygulanması pek olası görünmüyor.

Irak’ta İçki İthalatının Sonuçları

Irak’ta içki ithal etmek ya da satmak yasaklandı. İhlal durumunda 10 milyon ile 25 milyon dinar arasında para cezası öngörülen yasal düzenleme, Irak’ın hak savunucularını ve gayrimüslim topluluklarını temsil eden milletvekillerinin sert eleştirilerine neden oldu. Yasa, içki satışı, ithalatı ve üretiminin yasaklanmasını öngörmektedir. Ancak Irak’ta kamusal alanlarda içki tüketilmesi hoş karşılanmıyor. İçki satan dükkanlardan veya ruhsatlı barlardan temin edilebiliyor.

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