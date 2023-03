United Airlines Uçağında Alarm!

ABD’deki United Airlines’a ait bir uçakta acil çıkış kapılarından biri alarm çalarak açıldı.

Yetkililer kapının kilitlenme kolunun açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiğini tespit etti.

Uçağın içinde bulunan 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli yolcu koridorda duran iki uçuş görevlisini elindeki kırık metal kaşıkla boynundan yaralamaya çalıştı.

Torres ifadesinde, uçak görevlisinden birinin kendini öldürmek istediğini, bu yüzden görevlilerden birini boynundan yaralamak istediğini ve uçaktan atlamak istediğini söyledi.

United Airlines’ın Güvenlik Politikası

United Airlines, uçuşlarında her türlü şiddete kesinlikle sıfır tolerans gösteriyor. Şirket, güvenli inişin ardından gözaltına alınan Francisco Severo Torres isimli yolcunun, soruşturma süresince United ile uçmasını yasakladı. Uçuşlarının güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu ve bu yolcunun hızlı müdahalesi sayesinde tehlikeyi önlemeyi başardıklarını vurguladı. Şirket, bu olay sonrasında yolcularının güvenliğini sağlamak amacıyla her zamankinden daha sıkı güvenlik önlemleri almaya devam edeceğini açıkladı.

