Kılıçdaroğlu İstifa Ediyor: “Son Kez Bu Kürsüdeyim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kürsüsüne veda ettiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin” diye konuştu. / Kılıçdaroğlu İstifa Ediyor: “Son Kez Buradayım”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu istifa anlamına gelen sözler sarf etti.

Toplantıya partinin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun satır başları şöyle:

“Sayın başkanlar çok teşekkür ederim. Sizin katkılarınız çok büyük. Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum.

Biz bunları yaptığımız zaman o şahane o görkemli Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün bu kürsüye veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor.

Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır. Şan vardır şöhret vardır. Haram vardır, günah vardır. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ise çok zordur.

Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ıstıraplıdır. Parası pulu da yoktur Bay Kemal’in sarayı da yoktur. Başına da her şey gelmiştir.

Yine de size Bay Kemal’in yolunda yürümek gibi bir şerefi ben taşıyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin.

Bakmayın siz o Saraylıların her şeyi var gibi görünüyor ama hiçbir şeyimiz yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Bu kürsüde son kez konuşuyorum.

Umutluyum ben dostlarım gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye’deki herkesin yeni bir günmüş gibi uyanacağı bir ülke hayal ediyorum.

İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği çünkü Meral hanım merttir.

Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, arkadaşlarımın bilmesini isterim.

İlk görüş ayrılığında bazı insanlar bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.

Ahmet Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Günlerdir uyumuyor.”

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