İsrail Batı Şeria’ya saldırdı: En az 10 ölü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bir gecede büyük bir operasyon başlattı. Orduya göre, Filistinli militanların kalesi sayılan kuzeydeki Cenin ve Tulkarem kentlerinde terörle mücadele operasyonları sürüyor.

Times of Israel gazetesinin haberine göre silahlı kuvvetler Tubas yakınındaki bir mülteci kampına da saldırdı.

Batı Şeria Sağlık Bakanlığı’na göre mülteci kampında beş, Cenin’de ise iki kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı acil servisine göre, Cenin’in güneyinde araçlarına düzenlenen drone saldırısında üç kişi daha öldürüldü.

Basında çıkan haberlere göre ordu çok sayıda piyade, insansız hava aracı ve keskin nişancı kullandı, buldozerlerle altyapıyı tahrip etti ve Cenin’e giden tüm erişim yollarını kapattı.

İsrail haber sitesi ynet’in haberine göre Cenin ve Tulkarem’deki mülteci mahallelerinde aranan kişiler tutuklanacak.

Cenin kapatıldı

Wafa ajansı çok sayıda askeri aracın Cenin’e girdiğini bildirdi.

Arap televizyon kanalı El Cezire’nin haberine göre şehir tamamen abluka altına alındı.

İsrail ve Filistin medyasına göre, güçler her iki şehirdeki hastaneleri de kuşattı ve ambulansları engelledi.

Ynet’in haberine göre ordu, militanların klinik binalarına saklanmasını önlemek için klinik binalarına erişimi kontrol ediyor.

Cenin Valisi Kamal Abu al-Rub da Filistin radyosunda İsrail güçlerinin şehri kuşattığını, çıkış ve giriş yollarını ve hastanelere erişimi engellediğini söyledi.

Batı Şeria’da gerilim artıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki durum, İsrail ile Gazze Şeridi’ndeki İslamcı Filistin örgütü Hamas arasında savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde kötüleşti.

Bu arada Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların yanı sıra ateşkes sağlanması ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması çabaları da sürüyor.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrailli bir heyetin Hamas’la varılacak anlaşmaya ilişkin ileri görüşmeler için Doha’ya gitmesi planlanıyor.

Katar, Mısır ve ABD’nin çatışan taraflar arasında arabuluculuk yaptığı dolaylı müzakereler aylardır durduruldu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki saldırılar sürüyor