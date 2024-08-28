Bloomberg: İstanbul’da taksi sayısı 32 bine çıkacak

Hükümet, İstanbul’da yıllardır büyük şikayet konusu olan taksi sorununa karşı adım atmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre AKP yönetimi yıllardır süren tepkilerin ardından İstanbul’daki taksi sayısını artırmayı planlıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren iki yetkiliye göre, hükümet şehirdeki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalışıyor.

Plan henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer artışın zamanlamasına daha sonraki bir aşamada karar verileceğini söyledi. İstanbul’da şu anda 861 kişiye bir taksi düşüyor. Eğer planlanan artış gerçekleştirse her 500 kişiye bir taksi düşecek.

Taksilerden herkes şikayetçi

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul’da güzergâh seçen, müşteri almayı reddeden ya da turistlerden fazla ücret alan şoförler son yıllarda büyük şikayet konusu oluyordu.

2023 yılında belediye taksiler hakkında yaklaşık 72 bin şikâyet aldı. Taksi sahipleri ise ücretlerin düşük olmasından şikâyetçi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’da seçildiğinden bu yana taksi sayısını artırmaya çalışmış ancak bu hamle hükümet tarafından defalarca reddedilmişti.

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