Pakistan: Hint jetlerini Çin yapımı J-10C ile düşürdük

Hindistan’ın 6 Mayıs’ta başlattığı “Sindoor Operasyonu” sonrası bölgede artan tansiyon, Pakistan’ın hava sahasında yürüttüğü savunma faaliyetleriyle yeni bir boyuta taşındı. Pakistan yönetimi, Hindistan’a ait beşi savaş uçağı olmak üzere toplam 30 hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

J-10C ile vurulan ilk Rafale olabilir

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, parlamentoda yaptığı açıklamada, Çin yapımı J-10C savaş uçaklarının Fransız menşeili üç Rafale jetinin de aralarında olduğu beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. ABD’li CNN kanalına konuşan Fransız istihbarat kaynakları da en az bir Rafale jetinin düşürüldüğünü doğruladı.

J-10C uçaklarında kullanılan PL-15E füzelerinin kalıntıları ise Hindistan’ın Pencap eyaletinde bulundu. Eğer resmi makamlar tarafından doğrulanırsa, bu hem J-10C’nin ilk hava zaferi hem de bir Rafale jetinin ilk kez vurulması olarak kayda geçecek.

Pakistan: Sivilleri hedef almadık

Pakistan ordusu, Hindistan’ın Pencap bölgesinde sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Dar, Hindistan’a ait “Harop” tipi SİHA’ların hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin Lahor’daki askeri bir tesisi hedef aldığını öne sürdü.

Geo News’a göre, açıklamada Hindistan’a ait 25 SİHA’nın Pakistan tarafından düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Dron kalıntıları farklı şehirlerden toplanırken, Attock’ta bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin yapımı J-10C: Pakistan dışındaki ilk kullanıcı

J-10C savaş uçakları, Çin dışında sadece Pakistan tarafından kullanılıyor. 2020’de 36 adet sipariş edilen bu uçaklardan şu ana kadar 20’si Pakistan Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Sesten beş kat hızlı PL-15E füzeleriyle donatılan J-10C’lerin savaştaki etkisi dünya genelinde dikkat çekti.

Savaş uçaklarına karşı Harop SİHA’ları

Hindistan’ın İsrail üretimi “Harop” kamikaze dronlarıyla Pakistan’daki çeşitli hedefleri vurduğu belirtildi. Bu SİHA’lar, başta Lahor olmak üzere Karaçi, Bahawalpur, Rawalpindi ve Gujranwala gibi birçok şehirde düşürüldü.

Saldırılar hava trafiğini durdurdu

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan saldırılarının ardından Lahor, Karaçi ve Sialkot havalimanlarında uçuşlara ara verildiğini açıkladı. Bazı havayolları Pakistan’a uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Pakistan: Gerekirse tüm dünyaya duyururuz

Pakistan Ordu Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı açıklamada, “Eğer Pakistan saldırıya geçerse bunu tüm dünya duyacaktır” diyerek, misillemelere devam edileceğini vurguladı.

Hindistan’dan yeni saldırı hazırlığı

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yetkililerine misillemelere karşı hazırlıklı olunması talimatını verdi. Hindistan ordusu ise Pakistan’a ait hava savunma sistemlerini hedef aldığını açıkladı.

AB ve ABD’den itidal çağrısı

Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı, her iki tarafı da sivil can kaybının önlenmesi ve doğrudan diyalog kurularak gerilimin düşürülmesi konusunda uyardı.