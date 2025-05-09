Yumurtalarla ilgili şaşırtan keşif

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, yumurtaların yere düşme şekline göre kırılma olasılıklarını inceledikleri yeni bir deney gerçekleştirdi. Bilim insanlarının yaptığı testlerde, yere yatay şekilde yani yan pozisyonda düşen yumurtaların, dikey yani uçları üzerine düşen yumurtalara göre daha az çatladığı belirlendi.

200’den fazla yumurta incelendi

Çalışma kapsamında 200’den fazla yumurta, çeşitli yüksekliklerden (en fazla 10 milimetre) hem yatay hem de dikey pozisyonda bırakıldı. Deneylerin sonucunda, yumurtaların orta kısmının (ekvator bölgesi) daha esnek olduğu ve düşme etkisini daha iyi absorbe ettiği görüldü. Bu da yatay düşen yumurtaların daha az zarar görmesini sağladı.

Yumurtaların uçları dayanıklı mı?

MIT araştırmacısı Hudson Borja da Rocha, “Yumurtaların uçlarının daha dayanıklı olduğu düşünülürdü ama biz bunun aksini gözlemledik” dedi. Araştırmaya göre yumurtanın ortasına denk gelen geniş yüzey daha esnek ve koruyucu bir yapıya sahip.

Yumurta haşlamak artık daha kolay

Bu bulgular, özellikle yumurta haşlarken oluşabilecek çatlakları önlemek için pratik bir öneri sunuyor. Araştırmacılar, yumurtaları tencereye yan yerleştirmenin – yani uzun yüzeyleriyle – kabuk çatlamalarını azaltabileceğini belirtiyor.

Malzeme bilimci Marc Meyers de çalışmayı doğrulayan açıklamasında, “Yaygın düşüncenin aksine, yumurtayı dik konumda tutmak yerine yatay şekilde yerleştirmek daha güvenli olabilir,” ifadesini kullandı.

