Pakistan’da AVM yangını: 11 kişi öldü

Pakistan’da bir AVM’de bir facia yaşandı. akistan’ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Rashid Minhas Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pakistan’da felaket yaşandı

Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. İl Sağlık Bakanlığı sözcüsü Şabbir Ali, ölü sayısını ve yaralı sayısını doğruladı.

Hüseyin, yangının jeneratörün kısa devre yapması sonucu çıktığını ve iki kata yayıldığını söyledi.

Pakistan’dan sık sık yangın haberleri geliyor

Yetersiz güvenlik yasaları ve inşaat kuralları ile gevşek uygulama, Pakistan’da büyük binalarda yangınların sık görülmesi anlamına geliyor.

2012 yılında Karaçi’nin batısındaki Baldia Kasabasındaki bir hazır giyim fabrikasında çıkan yangında en az 250 işçi hayatını kaybetmişti. Bu yılın nisan ayında Karaçi’de bir tekstil fabrikasında çıkan yangında dört itfaiyeci hayatını kaybetti. Ağustos 2021’de ise aynı şehirdeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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