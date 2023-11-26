Kimler magnezyum ve B6 vitaminini birlikte kullanabilir?

Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenmek son derece önemlidir. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve kronik ağrılar vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğini işaret eder. Bu tip sorunlar yaşayanlar ise vitamin ve takviye ürünler kullanmayı terhip ediyor. Peki, magnezyum ve B6 vitamini birlikte kullanılırsa ne olur?

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Magnezyum eksikliği kişilerin hayatını olumsuz etkiler;

Magnezyum eksikliği baş ağrılarını özellikle migren ataklarını şiddetlendirir

Sık sık yaşanan mide bulantısı ve kusmanın sorumlusu magnezyum eksikliği olabilir

Magnezyum eksikliği bacaklarda ve ellerde uyuşmaya yol açar

Gece bacaklarda kramplar yaşanmasının sebebi magnezyum eksikliği olabilir

Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk ve çarpıntıya sebep olabilir.

Kimler magnezyum takviyesi kullanmalı?

Magnezyum eksikliği olmayan kişiler kendilerinin takviye ürün kullanması gerekip gerekmediğini merak ediyor. Uzmanlar, sağlıklı böbreklerin vücuttaki fazla magnezyumu attığını ifade ediyor. Kişiler magnezyum kullandığında kendini daha dinç hissediyorsa takviye ürün kullanabilir. Uzmanların çoğu; büyük şehirlerde çalışanların, stresli bir ortamda çalışanların, aşırı kahve tüketenlerin, uykusuzluk çekenlerin, kabızlık sorunu olanların, sık sık migren atağı geçirenlerin, huzursuz bacak sendromu yaşayanların, kronik ağrıları olanların, beyin sisi yaşayanların, gece diş sıkma sorunu yaşayanların, regl dönemi zor geçenlerin ve 60 yaş üstü bireylerin magnezyum kullanmasını tavsiye ediyor.

Magnezyum ve B6 Vitamini birlikte kullanılır mı?

Magnezyum ve B6 vitamini birlikte kullanılabilir. Çoğu takviye gıdada magnezyum ve B6 vitamini bir arada bulunuyor.

Magnezyum ve B6 Vitamini birlikte kullanmanın faydaları nelerdir?

Ruh halini ve zihinsel sağlığı destekler

B6 eksikliği ile depresyon gibi duygu durum bozuklukları arasındaki bağlantı hakkında oldukça fazla bilgi mevcuttur. Araştırmalar, düşük B6 düzeylerinin depresyon riskini iki katına çıkardığını ortaya koyarken, başka bir çalışma daha yüksek B6 alımının depresyon riskini azalttığını doğruladı. Magnezyum aynı zamanda anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarının patogenezinde yer alan serotonin ve GABA gibi nörotransmiterlerin sentezlenmesinde de gereklidir. Her iki takviye de duygu durum semptomlarını etkili bir şekilde hafifletirken, çalışmalar bunları birleştirmenin tek başına kullanmaktan önemli ölçüde daha etkili olduğunu gösteriyor.

Uykusuzluk sorununa iyi geliyor

Yapılan bilimsel çalışmalar B6 ve magnezyumun bir arada kullanıldığında uyku sorunlarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

Beyin sağlığını korur

B6 ve magnezyum takviyesinin birlikte kullanılması Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişmesini engelliyor.

Kalp sağlığı

Magnezyum ve B6 vitamini birlikte kullanıldığında kalp sağlığını koruyor. Söz konusu iki takviye kalp krizi, felç, kolestrol ve damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarını önlemek konusunda son derece faydalıdır.

Kan şekerini düzenler

Hayvan deneyleri B6 vitaminin kan şekeri konusunda olumlu işlevleri olduğunu ortaya koydu. Magnezyum da benzer etkiyi sahip. Bu sebeple bu ikilinin birlikte kullanılması sağlık için son derece önemli.

Regl öncesi sorunlara iyi geliyor

Kadınların pek çoğu regl döneminde kas ve karın ağrısı şikayetlerinin yanı sıra migren atakları geçiriyor. Bu ağrıların azalması hatta ortadan kalkması için söz konusu iki takviyenin bir arada tercih edilmesi öneriliyor.

Göz sağlığı için önemli

Göz sağlığı denildiğinde akla öncelikle A vitamini geliyor. Ancak sağlıklı gözler için B6 vitamini de son derece önemlidir.

Magnezyum takviyesi almak, gözlere kan akışını iyileştirir. Aynı zamanda magnezyum oksidatif strese ve hücre hasarına karşı koruma sağlar. Bu sebeple magnezyum ve B6’nın birlikte kullanılması göz sağlığı için son derece kıymetlidir.

Magnezyum hangi besinlerde vardır?

Bitter çikolata

Lezzetiyle damaklarda hoş bir tat bırakan bitter çikolata, magnezyum yönünden zengindir. Bitter çikolata ayrıca demir, bakır ve manganez yönünden de zengindir. Faydalı antioksidanlar içeren bitter çikolata kötü kolesterole de iyi gelir.

Avokado tam bir magnezyum deposudur. Bir orta boy avokado günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılar. Avokado ayrıca potasyum, B vitaminleri ve K vitamini yönünden de zengindir.

Kuruyemiş

Fındık, badem ve kaju magnezyum yönünden zengindir. Aynı zamanda kuruyemişler lif kaynağıdır. Bu sebeple bağırsak sağlığı için son derece yararlıdır.

Baklagiller

Mercimek, fasulye, nohut, bezelye, soya fasulyesi tam bir magnezyum deposudur.

Kabak çekirdeği

Her gün bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacınızın büyük bölümünü karşılar.

Yağlı balıklar

Yağlı balıklar magnezyum kaynağıdır. Besleyici ve lezzetli olan balığı sofranızdan eksik etmemenizde yarar vardır.

B6 vitamini yönünden zengin besinler hangileri?

Kuru baklagiller

Kırmızı ve beyaz et

Süt ve ürünleri

Balık ve deniz ürünleri

Yumurta

Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar

Muz ve avokado

Kabuklu kuru yemişler

Tam tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri

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