Kenya’da şiddetli yağışlar hayatı kabusa çevirdi: 70 ölü

Kenya’da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği bildirildi.

Kenya devlet başkanından açıklama

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sellerde 70 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Afetin neden olduğu yıkım nedeniyle “acil durum” ilan ettiklerini belirten Ruto, şimdiye kadar on binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve başta ülkenin kuzeyi olmak üzere birçok bölgede yolların hasar gördüğünü ifade etti.

Ruto, afetten etkilenenler için tüm birimlerle çalışmalara devam ettikleri bilgisini paylaşarak, bunun için 15 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını kaydetti.

Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı.

Öte yandan komşu ülke Somali’de de 96 kişinin hayatına mal olan seller sonrası bazı bölgelerinde “acil durum” ilan edilmişti.

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