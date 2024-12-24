Panama halkından Trump’a protesto: “Kanal Bizimdir!”

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, Panama Kanalı’nın ABD’ye geri verilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları, Panama’da büyük bir tepkiye yol açtı. Panama’nın güçlü sendikalarından İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) liderliğinde sokaklara dökülen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump’ı protesto etti.

Göstericiler, Trump posterlerini ve ABD bayrağını ateşe vererek tepkilerini dile getirdi. Suntracs tarafından yapılan açıklamada, “Donald Trump’ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız.” ifadeleri yer aldı.

Bölgesel Destek: Kolombiya ve Meksika’dan dayanışma mesajları

Panama’ya bölgesel destek mesajları da gecikmedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama’nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino’ya destek mesajları iletilirken, uluslararası toplum da Panama’nın yanında yer aldı.

Mulino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Panama Kanalı, dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek. Bu kritik süreçte bize destek veren herkese minnettarız.” dedi.

Panama olayı nedir?

Trump, 22 Aralık’ta Panama’yı, Panama Kanalı’nın geçiş ücretlerini aşırı artırmakla suçlamış ve kanalın düzgün yönetilmemesi durumunda ABD’ye geri verilmesi gerektiğini dile getirmişti. Trump, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Panama Kanalı’nı Panama’ya devretmesini “hata” olarak nitelendirmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump’a yanıt vererek, “Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar her metrekaresiyle Panama’ya aittir. Ülkemizin egemenliği tartışılamaz.” ifadelerini kullandı.

Panama Kanalı’nın önemi

Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik Okyanusları’nı birbirine bağlayan stratejik bir su yolu olup, Panama ekonomisinin yaklaşık %20’sini oluşturuyor. 1999 yılında ABD tarafından Panama’ya devredilen kanal, dünya ticaretinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle kanal geçişleri sınırlanmış ve geçiş ücretlerinde artış yaşanmıştı. Ancak Panama hükümeti, bu ücretlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve kanalın geliştirilmesi için kullanıldığını belirtiyor.

Trump ve yeni dönemi

Donald Trump, seçildiği günden itibaren agresif politik söylemleriyle dikkat çekiyor. Arizona’da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, “Eğer Panama, anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmezse kanalın ABD’ye geri verilmesini talep edeceğiz.” diyerek uluslararası arenada tartışma yarattı. Trump’ın bu açıklamaları, Panama’da milliyetçi duyguları tetiklerken, halkın Trump’a tepkisi sert oldu.



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