New York metrosunda dehşet: Uyuyan kadını ateşe verdi

ABD’nin New York kentinde, Brooklyn metrosunda dün sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Yerel saatle 07.30 civarında bir şahıs, uyuyan bir kadını çakmakla ateşe verdi. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan başka bir metroda lise öğrencilerinin dikkatli davranışı sayesinde yakalandı.

New York’ta kan donduran olay

Polis yetkilileri, saldırganın ve kadının birbirini tanımadığına inanıldığını ve olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırganın olay sonrası kadının yanmasını izlediği ve elindeki bir kıyafeti kurbanın üzerine salladığı görüldü.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, yaşananları “bir insanın başka bir insana işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri” olarak tanımladı. Tisch, olay sırasında polislerin istasyonun üst katında devriye gezdiklerini ve duman kokusunu fark ederek metroya gittiklerini söyledi. Polisler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettikleri sırada saldırganın bankta oturduğunu fark etmediklerini ifade etti.

Polis memuru Joseph Gulotta, kimliği açıklanmayan saldırganın 2018 yılında Guatemala’dan ABD’ye göç ettiğini açıkladı. Saldırının sebebi ve saldırganın ruh hali hakkında soruşturma sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika’nın en yüksek dağı olan Denali’ye eski adı Mount McKinley ismini geri getireceğini açıkladı. 2015’te dönemin Başkanı Barack Obama tarafından Denali olarak adlandırılan dağın isim tartışması yeniden gündemde.