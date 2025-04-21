Papa Francis yaşamını yitirdi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan’dan yapılan duyuruya göre, Papa sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu. Papalık görevini 2013’ten bu yana sürdüren Francis, özellikle yoksullar, göçmenler ve eşitlik savunuculuğuyla anıldı.

Latin Amerika’dan gelen ilk lider

Jorge Mario Bergoglio adıyla Arjantin’de doğan Papa Francis, 2013 yılında Katolik Kilisesi’nin 266. lideri olarak seçildi. Latin Amerika kökenli ilk papa unvanına sahip olan Francis, seçildiği günden bu yana kilisede reform çağrıları, sosyal adalet vurgusu ve kapsayıcı söylemleriyle dikkat çekti.

Halkın papası olarak anıldı

Göçmenlerin, mültecilerin ve yoksulların yanında duran tavrıyla “Halkın Papası” lakabını alan Francis, dini liderlik anlayışını sade yaşamı ve alçakgönüllü tarzıyla birleştirdi. 2016 yılında farklı inançlara sahip mültecilerin ayaklarını yıkayarak verdiği birlik mesajı hâlâ akıllarda.

Tartışmalı açıklamalar ve yenilikçi duruş

Francis’in LGBTQ bireyleri kapsayıcı söylemleri, çevre duyarlılığı ve kadınların kilise içindeki rollerine dair fikirleri kimi çevrelerce yenilikçi bulunurken, bazı Katolik otoriteler tarafından eleştirildi. Özellikle “Bir kişi eşcinselse ve iyi niyetliyse, ben kimim ki yargılayayım?” sözleri çok konuşulmuştu.

Papa’nın zorlu sağlık süreci

Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Francis, son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadı. Bağırsak ve fıtık ameliyatları geçirdi, zaman zaman kamusal etkinliklere katılamadı. Son günlerinde çift taraflı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü ve sonunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Katolik dünyasında yas

Papa Francis’in vefat haberi üzerine dünyanın dört bir yanındaki Katolik topluluklar yasa boğuldu. Vatikan’da cenaze töreniyle ilgili hazırlıklar başladı. Cenaze merasimi, geleneksel protokollere göre on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

