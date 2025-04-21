Gazze’deki gibi Ukrayna’da da ‘ateşkes’ kısa sürdü

Moskova’nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin sona ermesinden birkaç saat sonra, Ukrayna genelinde alarm zilleri yeniden çalmaya başladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, başkent Kiev ile birlikte Herson, Dnipropetrovsk, Çerkasi, Mikolayiv ve Zaporijya bölgeleri için hava saldırısı uyarıları yayınladı.

Ukrayna’da patlama sesleri duyuldu

Mikolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, gece saatlerinde kentte patlamaların duyulduğunu ancak can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirtti. Mikolayiv Bölge Valisi Vitaliy Kim ise kente füzelerle saldırı düzenlendiğini ancak ölü veya yaralı bulunmadığını açıkladı.

Putin: “Umarız Ukrayna da örnek alır”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 saatlik ateşkesin başlangıcında yaptığı açıklamada, “Umarız Ukrayna da bizim örneğimizi takip eder” demişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu çağrıyı “PR çalışması” olarak niteledi.

Zelenskiy, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, “Sadece bu kısa sürede 1.882 saldırı gerçekleşti. Bunların 812’si ağır silahlarla yapıldı,” diyerek Rus ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini savundu. En yoğun çatışmaların Donetsk bölgesindeki Pokrovsk civarında yaşandığını belirten Zelenskiy, “Sessizliğe sessizlikle, saldırıya savunmayla yanıt vereceğiz” dedi.

ABD: “Tam ve kapsamlı ateşkese bağlıyız”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için çabaların sürdüğünü belirtti. Bakanlık sözcüsü, “Artık bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Daha fazla ölüm ve yıkım kabul edilemez” dedi.

Rusya: “Ateşkese sadık kaldık”

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin ateşkese tam olarak uyduğunu öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Ukrayna’yı, ateşkes sırasında ABD’den temin ettiği HIMARS füzelerini kullanmakla suçladı.

Trump: “Bu hafta anlaşma yapılabilir”

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, “Umarım bu hafta Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanır,” dedi. Ancak bu açıklamaya ilişkin detay vermedi. Trump daha önce de barış görüşmelerinden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

