Santorini’nin altında bekleyen tehlike!

Turizmin gözbebeği Santorini, kartpostallık manzaralarının altında beklenmedik bir tehlike barındırıyor. Geçmişte büyük bir volkanik patlamayla şekillenen ada, son depremlerin ardından yeniden bilim insanlarının odağına girdi. Britanya’nın araştırma gemisi RRS Discovery’de görevli uzmanlar, bölgedeki deniz altı volkanlarını ilk kez bu kadar derinlemesine inceliyor.

Santorini Adası’nın altındaki bilinmezlik

Santorini ve çevresindeki deniz altı volkanlarının gelecekte yaratabileceği tehlikeleri anlamak amacıyla harekete geçen bilim insanları, 2022’deki Tonga patlamasından bu yana deniz altı volkanlarının oluşturabileceği yıkımı yakından izliyor. Araştırma ekibine liderlik eden Britanya Ulusal Oşinografi Merkezi’nden Prof. Dr. Isobel Yeo, “Bu volkanlar yüzeydekiler kadar hatta daha da tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı.

Depremler durdu

Kısa süre önce yaşanan sarsıntılar, adada yaşayan 11 bin kişinin neredeyse yarısının güvenlik nedeniyle Santorini’yi terk etmesine neden oldu. Yerel halkın endişesi sürerken bilim insanları deniz tabanında bulunan sıcak su kaynaklarını, gaz çıkışlarını ve magma odalarına ulaşan çatlakları araştırıyor.

Görünmeyen tehdidin haritası çıkarılıyor

Santorini’nin yanı sıra yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusundaki Kolombo yanardağı da araştırma kapsamında inceleniyor. Bilim insanları, hidrotermal sistemin haritasını çıkararak magma odasına giden yolları anlamaya çalışıyor. Elde edilen verilerle, olası bir patlamada erişimin yasaklanacağı alanlar da belirlenebilecek.

Yer altından gelen sesler ve bilinmeyen kayalar

Araştırma sırasında elde edilen ses kayıtlarında, yerin derinliklerinde sıvı hareketleriyle oluşan küçük depremler duyulabiliyor. Bilim insanları aynı zamanda zehirli arsenik içeren taş parçaları ve yapısı çözülememiş kayaçlar da topladı. Her bir örnek, volkanın iç yapısını daha iyi anlamak için analiz ediliyor.

Halk araştırmaları destekliyor

Santorini doğumlu jeoloji profesörü Paraskevi Nomikou, bu çalışmanın halkın güvenliği için çok önemli olduğunu belirterek “Biz bu araştırmayı bilim için değil, halkın kendini güvende hissetmesi için yapıyoruz” dedi.

BBC’ye göre, araştırma sonuçları Yunan hükümetinin Sivil Koruma Ajansı’na sunulacak ve bölgedeki afet hazırlık planlarına yön verecek.