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Vatikan: Papa Franciscus’un tedavisinde değişiklik yapıldı

Bronşit nedeniyle hastanede tedavi gören Papa Franciscus’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Vatikan, tetkiklerin karmaşıklığı nedeniyle tedavi planında değişikliğe gidildiğini ve Papa’nın bir süre daha hastanede kalacağını duyurdu.

Aslı17/02/2025
112 Bir dakikadan az
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumuyla ilgili güncel bir açıklama yaptı.
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumuyla ilgili güncel bir açıklama yaptı.
Seyşeller

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumuyla ilgili güncel bir açıklama yaptı. Bronşit teşhisiyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’da bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın, tetkiklerin karmaşıklığı nedeniyle yeni bir tedavi sürecine alındığı ve hastanede biraz daha kalacağı bildirildi.

Vatikan’dan Papa Franciscus açıklaması

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiş ve bu durum tedavide değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. Yapılan tüm testler karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup, uygun bir hastane yatış sürecini zorunlu kılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Papa Franciscus’un sağlık durumu yakından takip edilirken, Vatikan yetkilileri tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

 

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Aslı17/02/2025
112 Bir dakikadan az
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