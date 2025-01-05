Papa Francis İznik’e geliyor: Tarihi ziyaret turizme can suyu olacak

Papa Francis’in Mayıs ayında İznik’e gerçekleştireceği ziyaret, ilçede heyecanla karşılandı. İlk durağı İznik Ayasofya-i Camii Kebir olacak olan Papa, bu tarihi mekanın önemine dikkat çekecek. Ziyaretin duyurulmasıyla birlikte İznik’te turizm hareketliliği şimdiden artış gösterdi. İlçede turistik işletmeler ve yerel otoriteler daha fazla turist ağırlayabilmek için hummalı bir hazırlık içerisinde.

Papa Francis’in Ziyareti Turizme Yeni Bir Soluk Getiriyor

Geçmiş dönem İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, Papa’nın ziyaretini değerlendirdi. “İznik, kültür varlıklarıyla dolu önemli bir yerleşim alanıdır. Papa Francis’in ziyaret edeceği Ayasofya-i Camii, sadece İznik için değil, dünya mirası açısından da büyük bir öneme sahip. Bu ziyaret, ilçemizin uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır,” ifadelerini kullandı.

Sevil, Ayasofya Camii’nin İznik’in turizminin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, “Ayasofya Camii varsa turizm vardır; Ayasofya yoksa turizm yoktur,” dedi. Papa Francis’in ziyaretiyle İznik’in dünya çapında tanıtılacağını ve turizmde yeni bir atılım yaşayacağını belirtti.

Tarihi İznik: Medeniyetlerin Buluşma Noktası

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İznik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Ayasofya Camii’nin yanı sıra ilçede tarihi surlar, antik tiyatro, hamamlar ve camiler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Zengin tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle İznik, yılda binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Papa’nın ziyaretiyle birlikte ilçenin tüm bu zenginliklerinin daha geniş bir kitleye tanıtılması hedefleniyor.

Turizmde Büyük Beklentiler

Papa’nın ziyareti, İznik’te turizm sektörü için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İlçede faaliyet gösteren oteller, restoranlar ve turizm acenteleri bu süreçte hazırlıklarını hızlandırmış durumda. İznik Belediye Başkanı da, ziyaretin ekonomik ve kültürel anlamda ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

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