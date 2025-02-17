Ümit Özdağ Hapis Cezasıyla Yargılanıyor

Ümit Özdağ Hapis İstemiyle karşı karşıya ,Özdağ’ın 4 yıl 8 ay süre ile hapis edilmesi istendi. 27 Günlük Bekleme süreci sona erdi . Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 20 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, ertesi gün “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. O tarihten bu yana tutuklu bulunan Özdağ için hazırlanan iddianamede, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklanma Süreci ve Gelişmeler

19 Ocak 2025’te partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Ümit Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 20 Ocak’ta Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ilgili soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Ümit Özdağ Hapis Olasılığı Destek ve Tepkiler

Ümit Özdağ’ın tutuklanması, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmıştı. Ülkü Ocakları’nın yedi eski genel başkanı, ortak bir açıklama yaparak Özdağ’a destek verdi ve “Türk milliyetçileri bedel ödemekten çekinmez” ifadelerini kullandı. Zafer Partisi, İzmir’de “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitingi düzenleyerek Özdağ’a destek mesajları verdi. Mitingde, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuksuz olduğu vurgulandı ve serbest bırakılması talep edildi. Ayrıca, Silivri Cezaevi yakınlarında Özdağ’a destek için kurulan çadır, “tünel kazılabileceği” gerekçesiyle yetkililer tarafından söküldü.

Aksaray Mitingi: “Mehmetçik Katillerine Af Yok”

Zafer Partisi, Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna tepki göstermek ve terör suçlularına af girişimlerine karşı durmak amacıyla miting serileri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Aksaray ve Kocaeli Mitingleri düzenlenmişti. “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitingleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Mitinglerde Zafer Partisi yetkilileri ve destekçileri, Ümit Özdağ’ın hukuksuzca tutuklandığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundular. Ayrıca, terör suçlularına af girişimlerine karşı kararlılık mesajları verildi. Partinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Aksaray mitingine katılan tüm vatanseverlere teşekkür edildi ve mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Sonraki Adımlar

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Ümit Özdağ’ın yargılanma süreci başlayacak. Özdağ, tutukluluğunun devam ettiği süreçte yargı sürecinin başlamasını ve adil bir şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Süreç Hakkında Ayrıntılar İçin tıkla izle;