Papa’dan ABD’ye Venezuela tepkisi

Vatikan’da Angelus duasının ardından konuşan Papa Leo XIV, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasıyla ilgili derin endişe duyduğunu söyledi. Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslenen Papa, Venezuela’daki gelişmeleri “büyük bir kaygıyla” takip ettiğini ifade etti.

Papa: Venezuela halkının yararı her şeyin üzerinde olmalı

Vatikan Apostolik Sarayı’ndaki çalışma odasının penceresinden konuşan Papa Leo XIV, Venezuela halkının iyiliğinin her türlü siyasi ve askeri hesaplamanın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı. Papa, şiddetin aşılması ve adalet ile barış yollarının benimsenmesi gerektiğini belirterek, ülkenin egemenliğinin güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Hukuk devleti ve sivil özgürlük vurgusu

Papa Leo XIV, bombardıman ve Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in kaçırılmasının ardından Venezuela’da anayasal düzende yer alan hukuk devletinin ve vatandaşların sivil özgürlüklerinin korunması gerektiğini dile getirdi. Bu adımların, iş birliği, istikrar ve uyum içinde bir gelecek inşa edilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Askeri ve stratejik noktalar hedef alındı

Saldırının, Generalísimo Francisco de Miranda Hava Üssü’nün bulunduğu La Carlota, Fuerte Tiuna askeri kompleksi, La Guaira’daki Deniz Harp Akademisi, Higuerote Hava Üssü ve Havalimanı gibi askeri ve stratejik tesislerin yanı sıra Catia ve 23 de Enero mahallelerini de etkilediği aktarıldı.

Maduro’dan “rejim değişikliği” suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington’u ülkenin özellikle petrol ve madenler başta olmak üzere stratejik kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Maduro, yaşananları yerel “faşist oligarkların” desteğiyle yürütülen bir “sömürge savaşı” olarak nitelendirirken, Venezuela hükümeti ve bazı Latin Amerika ülkeleri Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma saldırının kınanması çağrısında bulundu.

