Maduro’nun koruması öldüldü

Maduro’nun yakın koruması Juan Escalona

ABD’nin evini basarak kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakın korumasının dün yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Urge Noticias’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakın koruması olarak görev yapan Juan Escalona’nın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sürece yakın kaynakların aktardığına göre, Maduro‘nun yakın koruması olarak görev yapan Juan Escalona, dün bir “cerrahi operasyon” sırasında hayatını kaybetti.

Tıbbı müdahalenin mahiyetine dair bir bilgiyse paylaşılmadı.

Devlet başkanlığı güvenlik çemberinde yer alan ve doğrudan koruma görevini üstlenen Escalona’nın ölümüne ilişkin soruşturma açılıp açılmadığı henüz belirsiz.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’yu kaçırdıkları sırada yaşananları “bir TV şovu izler” gibi canlı izlediğini anlatmış, birkaç ABD personelinin yaralandığını söylemişti. Maduro’nun ABD güçlerince kaçırıldığı saldırıda kaç Venezuelalının öldüğü ya da yaralandığına dair henüz resmi bir bilgi yok.

New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Venezuela’ya saldırılarında en az 40 askeri personel ve sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan kimi kaynakların iddialarına göre de ABD saldırılarında 34’ü güvenlik gücü olmak üzere 47 Venezuela vatandaşının hayatını kaybettiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre yaralı sayısının da 200’ü aştığı belirtildi.