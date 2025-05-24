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Malta’da bir caddeye Atatürk’ün adı verildi

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi. Caddenin girişine Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazılı levha da yerleştirildi.

NationalTurk FR24/05/2025
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Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi.
Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Malta’nın Marsa kasabasında Gazi Mustafa Kemal Atatürkün adı verilen yeni bir cadde açıldı. Türk Şehitliği’nin hemen yakınında yer alan caddenin girişine, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce yazılı olduğu özel bir levha da yerleştirildi.

19 Mayıs’ta anlamlı açılış

Caddenin açılışı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu anlamlı açılışın, merhum Büyükelçi Erdeniz Şen’in isteği doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

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NationalTurk FR24/05/2025
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