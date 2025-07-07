Bakırköy İncirli’de metrobüs yangını

İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında, Bakırköy İncirli durağı Edirne yönünde park halindeki boş bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bölgede hem metrobüs seferleri hem E-5 trafiği aksadı.

Alevler metrobüsü sardı

Yangının dumanları fark edilince metrobüs şoförü aracı durdurdu ve çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek metrobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, E-5 karayolu trafiği her iki yönde iki şeride düşürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın anı kamerada

Tamamen yanan metrobüs, kısa sürede demir yığınına dönerken, olay çevredeki güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonlarına da yansıdı. Metrobüs seferleri durdu, duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Yangın sonrası aracın çekilmesiyle hem E-5 trafiği hem seferler normale döndü.

“Bir anda parlama oldu”

Olayı gören Nuri Çakmak isimli vatandaş, “Bir anda Edirne istikametine giden metrobüste parlama oldu. Yandığı sırada boştu. Kimseye bir şey olmadı. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. Araç da kaldırıldı. Kısa sürede müdahale edildi” dedi.