Polonya, Güney Kore’den 180 tank daha alıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının Polonya sınırına kadar yaklaşması, Varşova’yı savunma harcamalarında Avrupa’nın zirvesine taşıdı. NATO’nun doğu kanadındaki en aktif üyelerinden biri olan Polonya, 2022’de imzaladığı savunma anlaşmasının ikinci fazı kapsamında Güney Kore’den 180 adet daha K2 tankı almak üzere 6,7 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya vardı.

Yeni tanklar hem Güney Kore’den hem Polonya’dan üretilecek

Anlaşmaya göre K2 ana muharebe tanklarının 60’ı Polonya’da üretilecek. Geri kalan 120 tank Güney Kore merkezli Hyundai Rotem tarafından üretilecek ve ilk 30 tankın 2025’te teslim edilmesi bekleniyor. Anlaşma ayrıca 80 destek aracı, mühimmat, lojistik hizmetler ve eğitim paketini de içeriyor.

Polonya Savunma Bakanlığı, X platformundan yaptığı paylaşımda anlaşmanın imza aşamasında olduğunu ve ülkedeki K2PL adlı varyantın üretileceği özel bir üretim hattının da kurulacağını belirtti.

Sovyet tankları Ukrayna’ya, yenileri Polonya’ya

Polonya, Ukrayna’ya bağışladığı Sovyet yapımı zırhlı araçların yerine envanterini modernize ediyor. Varşova, bugüne kadar Ukrayna’ya 300’den fazla tank ve 350’den fazla zırhlı araç desteği verdi. 2022 yılında imzalanan çerçeve anlaşma, 980 K2 tankının yanı sıra 648 K9 kundağı motorlu obüs ve 48 FA-50 savaş uçağını da kapsıyor.

Şimdiye kadar 135 K2 tankının teslim edildiği, kalan 45 tankın ise yıl sonuna kadar Polonya’ya ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Rus tehdidi sınırda: NATO’nun ön cephesi Polonya

Son haftalarda Rusya‘nın batı Ukrayna’daki Lutsk kentine düzenlediği yoğun drone saldırıları, Polonya sınırına sadece 80 kilometre mesafede gerçekleşti. Bu durum, Polonya Hava Kuvvetleri’nin savaş uçaklarını alarm durumuna geçirmesine yol açtı.

NATO’nun nisan ayı raporunda, Polonya’nın 2022’de GSYH’sinin yüzde 2,7’sini savunmaya ayırdığı, bu oranın 2025’te yüzde 4,7’ye yükseleceği belirtildi. Raporda, “Tüm NATO üyeleri arasında savunmaya en fazla pay ayıran ülke Polonya” ifadesi yer aldı.

Polonya, Avrupa’nın en güçlü ordusuna mı dönüşüyor?

Washington merkezli Wilson Center’ın mart ayında yayımladığı raporda Polonya’nın “Avrupa’nın en kabiliyetli askeri gücüne” dönüşmekte olduğu vurgulandı. Ancak RAND Corporation’ın mayıs ayındaki değerlendirmesi, bu büyümenin finansmanına dair soru işaretleri taşıyor. Rapora göre, silah alımlarının çoğu tedarikçi ülkelerden sağlanan doğrudan kredilerle finanse ediliyor ve bu kredilerin sürdürülebilirliği belirsizliğini koruyor.

RAND ayrıca Polonya’nın önümüzdeki on yıl içinde asker sayısını yüzde 50 artırması gerektiğini ve bu konuda ciddi personel temini zorlukları yaşadığını belirtiyor.

Güney Kore, silah ihracatında ilk 10’da

Stokholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2024 verilerine göre Güney Kore, son beş yılda dünyanın 10. büyük silah ihracatçısı konumuna ulaştı. Aynı dönemde Polonya, Seul’ün askeri ihracatının yüzde 46’sını alarak en büyük müşteri oldu. Güney Kore’nin güçlü olduğu diğer alanlardan biri de gemi inşa sanayii. ABD donanmasına ait bazı lojistik gemilerin bakımı Güney Kore tersanelerine ihale edildi.