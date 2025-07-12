Trump yönetiminde Epstein krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, Epstein soruşturmasına dair belgelerin açıklanacağı beklentisiyle aylarca umutlandırıldı. Ancak bu hafta Adalet Bakanlığı’nın, önemli bazı belgelerin aslında hiç var olmadığını itiraf ederek daha fazla dosya paylaşmayacağını açıklaması, hem kamuoyunda hem de Beyaz Saray’da gerilimi tırmandırdı. FBI ve Adalet Bakanlığı liderliği arasında yaşanan çatlak, Trump yönetiminde iç hesaplaşma iddialarını da beraberinde getirdi.

Belgeler yok, gerilim büyük

Adalet Bakanı Pam Bondi ile FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino arasında Beyaz Saray’da yaşandığı belirtilen sert tartışmanın temelinde, “söz verildiği halde açıklanmayan belgeler” yatıyor. Bondi’nin daha önce, FBI kaynaklarının kendisine binlerce sayfa gizli belge olduğunu söylediğini kamuoyuna açıklamasının ardından, Adalet Bakanlığı bu belgelerin büyük kısmının mahkeme kararıyla gizli tutulduğunu ve yalnızca küçük bir kısmının Epstein yargılansaydı kamuoyuna açıklanabileceğini bildirdi.

Trump destekçileri öfkeli

Şubat ayında bazı muhafazakâr figürlerin Beyaz Saray’a davet edilerek “Epstein Dosyaları: Aşama 1” ve “Gizliliği Kaldırıldı” ibareli klasörlerle bilgilendirilmesi, beklentileri daha da artırmıştı. Ancak bu klasörlerin kamuoyuna zaten açık olan bilgilerle dolu olduğu ortaya çıkınca, özellikle aşırı sağ çevrelerde büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Kayıp video saniyesi şüpheleri büyüttü

Epstein’ın hapishanedeki ölümünü doğruladığı öne sürülen bir video da paylaşıldı. Ancak videoda bir dakikalık bir kaybın olması, komplo teorilerini körükledi. Destekçilerin tepkisi, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaların ardından dinmek yerine büyümeye devam etti.

Bondi-Bongino kavgası yönetimi sarstı

NewsNation adlı medya kuruluşunun yayınladığı ve FBI’ın belgeleri daha önce açıklamak istediğini öne süren haber sonrası, Bondi ile Bongino’nun Beyaz Saray’daki toplantıda sert şekilde karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Haberle birlikte FBI ile Adalet Bakanlığı arasında derin bir görüş ayrılığı olduğu iddiası güçlenirken, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı ve “ortak bir metne hep birlikte imza attık” dedi.

Bongino istifa mı edecek?

Trump’a yakınlığıyla bilinen aktivist Laura Loomer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bongino’nun istifa etmeyi ciddi şekilde düşündüğünü ve karar vermek üzere bir gün izin aldığını öne sürdü. Bongino’nun çarşamba gününden bu yana sosyal medya hesaplarında sessiz kalması, iddiaları daha da güçlendirdi.

Beyaz Saray: Her şey yolunda

Tartışmaların ardından Beyaz Saray’dan gelen resmi açıklamada, “Başkan Trump, Amerikalıların güvenliği için çalışan deneyimli bir hukuk ve adalet ekibi kurmuştur. Bu ekip uyum içinde çalışmaktadır. Bölünme iddiaları asılsızdır” denildi.

