Putin’den ateşkes çağrısı: 15 Mayıs’ta İstanbul’da görüşmelere hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın bitirilmesine yönelik yeni bir diplomatik sürecin sinyalini verdi. Üç günlük ateşkesin son gününde açıklama yapan Putin, Ukrayna ile doğrudan müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı gün içinde bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Putin, müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlaması teklifinde bulundu.

Putin’e Dört büyük liderden ateşkes çağrısı

Putin’in bu çıkışı, İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderlerinin Rusya’ya yönelik sert uyarılarının hemen ardından geldi. Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz ve Donald Tusk’ın ortak basın toplantısında, Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılacağı mesajı verildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısının 13 Mayıs Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

“Stop the killing now” mesajı öne çıktı

Trump’ın özel Ukrayna temsilcisi emekli Korgeneral Keith Kellogg, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın “stop the killing now” ifadesiyle 30 günlük ateşkese desteğini vurguladı. Kellogg, bu sürecin “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en uzun ve yıkıcı savaşı sona erdirme yolunda ilk adım olabileceğini” belirtti.

Putin’in önceki şartları gündemde

Putin daha önce Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini, dört bölgeden çekilmesini ve Rus dili ile kültürüne anayasal güvence verilmesini şart koşmuştu. Ancak son açıklamasında, bu talepleri öne sürmeden “ön şartsız müzakereye hazırız” demesi dikkat çekti.

Yeni bir barış süreci mi başlıyor?

Tüm bu gelişmeler, 2022’de başlayan savaşta diplomatik bir dönüm noktasına işaret edebilir. Ancak Kremlin’in gerçek niyetini anlamak için 15 Mayıs’taki müzakerelere kadar beklemek gerekecek.

