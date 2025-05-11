Zelenski’den Putin’in ateşkes çağrısına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni ateşkes çağrısına ve Türkiye’de görüşme teklifine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İngilizce ve Ukraynaca yaptığı açıklamada Zelenski, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret” dedi.

Zelenski: Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok

Zelenski, savaşın sona ermesi için ilk adımın ateşkes olduğunu vurgulayarak, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok” ifadesini kullandı. Ukrayna’nın barışa hazır olduğunu belirten Zelenski, 12 Mayıs itibarıyla Rusya’dan tam ve kalıcı ateşkesi teyit etmesini beklediklerini duyurdu.

Putin’den ön koşulsuz İstanbul görüşmesi önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini söyleyerek, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisinde bulunmuştu. Putin, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” demişti.

