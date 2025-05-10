Cosmos 482 sonunda düştü!

Bir dakikadan az

1 Bir dakikadan az

Yaklaşık bir haftadır dünyayı ve ülkemizi tedirgin eden uzay aracı Cosmos 482 düştü.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyi risk altına sokan Sovyetler Birliği’nin eski uzay aracı, TSİ 8:30’da Hint Okyanusu’na açıkladı.

1972’de Venüs gezegenine gitmesi amacıyla fırlatılan uzay aracı, 53 yıldır yörüngesine takıldığı Dünya atmosferine sabah saatlerine girip düştü.

Rusya Uzay Ajansı, Cosmos 482’nin düştüğünü açıklarken Avrupa Birliği Uzay Gözetim ve İzleme Operasyon Merkezi de haberi doğruladı.

Yörüngede asılı kalmıştı

495 kilo ağırlığındaki uzay aracı, fırlatılmasının ardından roketteki ek güç bloğu çalışmayınca Dünya yörüngesinde asılı kalmıştı.

Fırlatılmasının ardından dört parçadan oluşan uzay aracının iki Titanyum yakıt tankları parçaları birkaç gün içinde yörüngeden çıkıp Yeni Zelanda’ya düşmüştü

495 kilogram ağırlığındaydı.

Bilim adamlarının “Uyuyan hayalet” ismini taktığı Cosmos-482, 495 kilogram ağırlığındaydı