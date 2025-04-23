Putin’den Zelenskiy’le doğrudan görüşme sinyali

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşme ihtimaline ilk kez açık kapı bıraktı. “Biz barış girişimlerine her zaman olumlu yaklaştık. Umarız Kiev rejimi de aynı yaklaşımı gösterir” diyen Putin, özellikle sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik bir diyalog süreci başlatılabileceğini söyledi.

Putin’in talebi doğrulandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da açıklamaları teyit ederek, “Devlet başkanımız sivil hedeflerin vurulmaması konusunu Ukrayna ile doğrudan konuşmaya hazır olduğunu belirtti” dedi.

Rusya’nın saldırıları sürüyor

Saldırılar devam ediyor: Zaporizhzhia, Harkiv ve Odesa hedefte

Barış sinyallerine rağmen Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürüyor. Salı günü Zaporizhzhia’da bir apartmana yapılan saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, ikisi çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı. Harkiv’e düzenlenen geniş çaplı drone saldırısında yedi kişi yaralanırken, Kherson’da bir sağlık merkezi hedef alındı.

Odesa’da ise beş katlı bir apartmana yapılan drone saldırısında üç kişi yaralandı. Yerel yetkililer, şehirde başka binaların da hedef alındığını açıkladı.

Zelenskiy: 30 günlük sivil ateşkese hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada, sivil altyapıya yönelik saldırıların en az 30 gün süreyle durdurulmasını teklif etti. Putin’in öneriyi değerlendirmeye alacaklarını açıklamasına rağmen, saldırıların sürmesi Kiev yönetiminin şüphelerini artırdı.

Zelenskiy, “Rusya böyle bir adımı kabul etmezse, bu onların savaşı ve sivilleri hedef almayı sürdürmek istediklerinin kanıtı olacaktır” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın sivillerin güvenliğini sağlayacak her türlü görüşmeye açık olduğunu da yineledi.

Putin’den itiraf

Putin, Sumy kentinde bu ayın başında düzenlenen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda sivil bir merkezin hedef alındığını itiraf etti. Putin, hedef alınan kongre merkezinde Kursk bölgesinde “suç işleyen” kişilere ödül verildiğini öne sürdü.

O dönemde bölge, Palmiyeler Pazarı etkinlikleri nedeniyle kalabalıktı. Saldırı sonrası Sumy bölgesi vali yardımcısının görevine son verilmişti.

Barış arayışları sürüyor: Gözler Londra’daki görüşmede

Paris’teki zirvenin ardından Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin temsilcileri bu hafta Londra’da bir araya gelecek. Zelenskiy, bu görüşmelerde temel önceliklerinin koşulsuz bir ateşkes sağlamak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna barışında ilerleme olmaması halinde arabuluculuktan çekilebileceğini açıklamıştı.