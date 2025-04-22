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Rasim Ozan Kütahyalı’ya 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlenen Rasim Ozan Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NationalTurk FR22/04/2025
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Hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlenen Rasim Ozan Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlenen Rasim Ozan Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 16 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Kütahyalı’nın “CHP’ye geçici kayyum atanacak” ve “Keçiören ile Etimesgut’a operasyon yapılacak” ifadelerini kullandığı paylaşımları delil olarak yer aldı.

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1 Toplumu endişeye sevk eden içerikler
1.1 Kamu barışı vurgusu
2 Rasim Ozan Kütahyalı için 1 ila 3 yıl arası hapis istemi

Toplumu endişeye sevk eden içerikler

Kütahyalı’nın söz konusu ifadeleri “halk arasında korku, endişe veya panik yaratma saikiyle” paylaştığı belirtilen iddianamede, bu içeriklerin kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Kütahyalı’nın sosyal medya hesabının yaklaşık 440 bin takipçiye sahip olduğu, paylaşımların geniş bir kitle tarafından görüntülenip yeniden paylaşıldığı vurgulandı.

Kamu barışı vurgusu

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya ve toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye, bu yönüyle kamu barışını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.”

Rasim Ozan Kütahyalı için 1 ila 3 yıl arası hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın TCK 217/A kapsamında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Kütahyalı hakim karşısına çıkacak.

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NationalTurk FR22/04/2025
7 1 dakika okuma süresi
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