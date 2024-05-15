Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah’ta bir hastane daha kapandı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in saldırıları sonucu Refah’ta bulunan Endonezya Sahra Hastanesi’nde 12 Mayıs itibarıyla faaliyetlerin durduğunu duyurdu.

Refah’ta bir hastane daha kapandı

MSF’ten yapılan açıklamada, “İsrail güçlerinin Filistin’in Gazze kentindeki Refah’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, MSF’yi 12 Mayıs itibariyle Refah Endonezya Sahra Hastanesi’nde hayat kurtarıcı bakım hizmeti vermeyi durdurmak zorunda bıraktı. Hastanede kalan 22 hasta, artık güvenliklerini garanti edemeyeceğimiz için başka tesislere sevk edildi” denildi.

Sağlık tesisleri terk edildi

MSF Acil Durum Operasyonları Müdürü Michel-Olivier Lacharite, 26 şiddet olayına maruz kaldıklarını ve 12 sağlık tesisini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Hastanelere zarar veren hava saldırıları, anlaşmaya varılan çatışmasız sığınaklara tanklarla ateş açılması, sağlık merkezlerine kara saldırıları ve konvoylara ateş açılması da dahil olmak üzere 12 farklı sağlık tesisini terk etmek zorunda kaldık ve 26 şiddet olayına maruz kaldık” dedi.

MSF, OCHA’ya göre Gazze’deki 36 hastanenin 24’ünün şu anda hizmet dışı olduğunu belirterek, “MSF Gazze Şeridi’nin başka yerlerinde sahra hastaneleri kurmaya çalışıyor, ancak bu az sayıdaki yapı, çok büyük tıbbi ihtiyaçların yanı sıra yoğun bir yaralı sivil akınıyla başa çıkamayacak. Hiçbir şekilde işlevsel bir sağlık sisteminin yerini alamazlar” ifadelerini kullandı.

Artık Refah’ta hayat kurtarmak imkansız

MSF, şu ana kadar 360 bin sivilin Refah’ı terk etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, “Birleşmiş Milletler’e göre, İsrail güçlerinin saldırı ve tahliye emirlerini genişletmesinden bu yana en az 360 bin Filistinli Refah’tan kaçtı ve bu ayrım gözetmeyen ölüm ve yıkım kampanyasının ortasında hayat kurtarıcı insani ve tıbbi yardım sağlamak imkansız hale geldi” dedi.

7 Ekim’den bu yana İsrail, Gazze‘ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Şimdiye kadar Gazze’de 35 bin 173 kişi yaşamını yitirdi.

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