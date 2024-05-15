Osman Kavala davasında yeni gelişme

Gezi Parkı direnişinin ardından açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala’nın avukatlarının yargılamanın yenilenmesi talebi reddedildi.

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Kavala’nın avukatı Hilal Zengin yeniden yargılanma yapılmasına yönelik 30 Nisan’da dilekçe vermişti.

Mahkemeden başvuruya ret!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Mahkemesi Kanunu’na göre yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendirecek heyetin daha önce karar veren başkan ve üye hakimlerden oluşamayacağına işaret etti.

Mahkeme, 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı başkan olarak görevlendirirken, daha önceki kararda yer alan üyelerden birinin de değişmesine ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden birinin görevlendirilmesine karar verdi.

Yeniden yargılama talebi, 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerince değerlendirildi. Heyet yeniden yargılama talebini oybirliği ile reddetti.

Geçen hafta avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala şunları kaydetmişti:

“Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil, her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir” ifadesini kullanmıştı.”

AİHM Osman Kavala davasıyla ilgili kararını açıkladı.