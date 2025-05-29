Victor Osimhen’den Fenerbahçe’ye büyük müjde!

Victor Osimhen, Fenerbahçe’nin korkulu rüyasıydı

Süper Lig’de Galatasaray, bir kez daha Fenerbahçe’nin önünde şampiyon oldu. Sarı-kırmızılıları, Mauro Icardi’nin sakatlığında taşıyan isim ise Victor Osimhen‘di. Sezon başında Napoli’den kiralanan Nijeryalı forvet, 44 maçta 36 gol, 8 asistle Galatasaray’ın şampiyonluğunda en önemli isimdi. Galatasaray, başarılı futbolcunun kalması için çabalasa da kazanan petrol zengini Suudi Arabistan oldu. Victor Osimhen, yıllık 45 milyon Euro’dan Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Operasyonun arkasında Jorge Mendes mi var?

İddialara göre Victor Osimhen’in transferinin perde gerisinde ünlü menajer Jorge Mendes var. Portekizli menajer, Victor Osimhen‘i Chelsea ve Manchester United’ın gündemine soktu. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli, Osimhen’i isteyen Juventus’a fazla geldi. Böylece birçok kulüple adı anılan Victor Osimhen için Al Hilal, yıllık 25 milyon Euro’dan 45 milyon Euro’ya kadar çıkmak zorunda kaldı.

Al Hilal’in yeni hocası Jose Mourinho mu olacak?

Victor Osimhen’i renklerine bağlayan Al Hilal şimdi ise gelecek sezon takımı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna oynatacak popüler bir teknik direktör arıyor. Fenerbahçe ile ipleri koparmaya çok yakın olan teknik direktör Jose Mourinho da bu tanıma oldukça uyuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Suudi Arabistan futbolunu da adeta ele geçiren Jorge Mendes’in menajerliğini yaptığı Jose Mourinho’nun adı Al Hilal ile anılmaya başlandı.