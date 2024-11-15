Rusya, Avusturya’ya gaz sevkiyatını durduruyor

Rusya, Avusturya’ya doğal gaz sevkiyatını Cumartesi gününden itibaren tamamen durduracağını açıkladı. Bu gelişme, Moskova’nın Avrupa’ya kalan son gaz akışlarının da sona ermek üzere olduğuna işaret ediyor. Karar, Avrupa’da enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Rusya’dan Sadece İki Ülkeye Gaz Akacak

Gaz sevkiyatının durmasıyla birlikte Rusya, artık Avrupa’da sadece Macaristan ve Slovakya’ya önemli miktarda gaz sağlayacak. Bu, Moskova’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmeden önce Avrupa Birliği’nin doğal gaz ihtiyacının %40’ını karşıladığı dönemle tam bir tezat oluşturuyor. Avrupa, o tarihten bu yana Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çeşitli adımlar atmıştı, ancak bu gelişme Avrupa’daki enerji piyasasını yeniden sarsabilir.

Tarihi Bağ: Avusturya ve Rus Gazı

Avusturya, 1968 yılında Sovyetler Birliği ile bir doğal gaz anlaşması imzalayarak Batı Avrupa’da Rus gazı satın alan ilk ülke olmuştu. Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’yı işgalinden sadece birkaç ay önce imzalanmıştı. O zamandan bu yana Rus gazı, Avusturya’nın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamıştı. Ancak Ukrayna krizi ve Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları, bu uzun vadeli enerji ortaklığını derinden etkiledi.

Enerji Güvenliği Tehdit Altında

Bu karar, Avusturya’nın enerji güvenliği açısından kritik bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Ülke, enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynaklara yönelmek zorunda kalacak. Avusturya, halihazırda Avrupa genelinde doğal gaz arzını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor.

Avrupa İçin Ne Anlama Geliyor?

Rusya’nın bu adımı, Avrupa’nın enerji bağımlılığını sona erdirme çabalarındaki zorlukları bir kez daha ortaya koyuyor. AB, 2022’den bu yana Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmiş olsa da, özellikle kış aylarında enerji talebinin artmasıyla birlikte arz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda endişeler bulunuyor.

Bu gelişme, aynı zamanda Rusya’nın enerji kaynaklarını siyasi bir silah olarak kullanma stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor. Avrupa Birliği’nin, bu tür risklere karşı uzun vadeli çözümler geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

Rusya’nın Gaz Hegemonyasının Sonu mu?

Rusya’nın Avrupa’daki gaz piyasasındaki hakimiyeti, Ukrayna’nın işgalinin ardından ciddi şekilde zayıfladı. Bir zamanlar Avrupa enerji piyasasının en büyük tedarikçisi olan Rusya, bugün yalnızca birkaç ülkeye gaz sağlayabilir hale geldi. Bu durum, Rusya’nın enerji gelirlerini de olumsuz etkilerken, Avrupa’da enerji dönüşümünü hızlandıran bir etki yarattı.



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