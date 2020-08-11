UEFA’dan Onaylı Ama Vicdanlardan Onaylı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, “UEFA’dan onaylı özel antrenörlük kursu Antalya’da yapılıyor” diye bir açıklama yapmış. Özel yani VIP kurs. Bu kurs ile ilgili aklıma şu sorular geldi;

1. Yirmi kişi için neden özel izin alındı?

2. Bu özel izin alınmasaydı Türk futbolu zarar görür müydü?

3. Özel kurs açmak spor ahlakı açısından uygun mu?

4. Özel antrenörlük kursları devam edecek mi?

5. Devam etmeyecekse bu 20 kişiye neden ayrıcalık yapıldı?

“Bu kursa en az 7 sezon en üst ligde forma giyen profesyonel futbolcular katılabiliyor.” diyen TFF’ye şu soruları da sormak istiyorum;

1. Yedi yıl Süper Lig’de oynamak kaliteli antrenör olmanın bir göstergesi midir?

2. Yedi yıl BAL Ligi’nde oynayan bir futbolcu, 7 yıl Süper Lig’de oynayandan daha kaliteli bir antrenör olamaz mı?

Bu soruları arttırmak mümkün, hatta arttırmalıyız ki daha çok hesap soran ve sorgulayan bir spor kültürümüz olsun…

Bu olayla ilgili olarak futbol antrenörlerinin derneği olan TÜFAD sessizliğini koruyor. Hâlbuki yüzlerce antrenörü doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu kursla ilgili olarak TÜFAD’ın gerekçeleri ile beraber olumlu veya olumsuz yorum yapması gerekiyor. Fakat sadece TFF’nin açıklamasını web sitesinden paylaşıyor. TÜFAD’ın işlevi bundan ibaret olmamalıdır.

Sonuç olarak spor felsefesi, eğitim felsefesi, toplum felsefesi ve ahlak felsefesi açısından tartışmalara açık bir durumla karşı karşıya olan Türk futbolunun yeniden temellendirilip geliştirilmesi zorunluluk halini almıştır.

Dr. Ersin AFACAN

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