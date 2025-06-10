Londra’da ABD-Çin ticaret zirvesi

Küresel ticaretin iki devi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Londra’da yeni bir müzakere turuna başladı. Liderler arasında geçtiğimiz hafta yapılan telefon görüşmesinin ardından başlayan görüşmelerde, iki ülke arasında süregelen ticaret savaşının yumuşatılması hedefleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini duyururken, taraflar arasındaki stratejik çıkarlar masadaki gündemi belirliyor.

Trump’tan “yalnızca iyi haber” açıklaması

ABD adına görüşmelere Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer katılıyor. The Wall Street Journal’a göre, Trump heyetine bazı ihracat kısıtlamalarının kaldırılması için yetki verdi. Söz konusu alanlar arasında çip üretim yazılımları, jet motoru parçaları ve etan ihracatı yer alıyor. Trump, Reuters’a yaptığı açıklamada, “yalnızca iyi raporlar aldığını” ifade etti.

ABD ve Çin arasında nadir elementler ve veri akışı masada

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’in kritik minerallerin ihracatını yeniden başlatmasının beklendiğini söyledi. Hassett, “Bugünkü toplantının amacı, tarafların ciddiyetini test etmek ve bu süreci bir el sıkışmayla başlatmak” dedi. El sıkışma sonrası ABD’nin ihracat kontrollerini gevşetmesi, Çin’in ise nadir toprak elementlerini yüksek hacimle serbest bırakması bekleniyor.

Diplomasiye dönüş

Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı uzun telefon görüşmesinin ardından Londra’daki müzakereler, Nisan ayında karşılıklı tarifelerin yükseltilmesiyle tırmanan gerginliğe diplomatik bir ara verme çabası olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayında Cenevre’de geçici bir anlaşmaya varılmış, taraflar 90 gün boyunca vergileri düşürme ve müzakereye odaklanma kararı almıştı. Ancak her iki taraf da o tarihten bu yana karşılıklı ihlal suçlamalarında bulunuyor.