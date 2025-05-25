İsrail’den Gazze’de sağlık merkezlerine saldırı

İsrail ordusunun geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniğe saldırı düzenlediği bildirildi. Haaretz gazetesinin yayımladığı habere göre, bu saldırılar sonucunda sağlık merkezleri ya tamamen ya da kısmen hizmet dışı kaldı. Gazze’de sağlık sisteminin üzerindeki yük ise daha da arttı.

Gazze’de sağlık sistemi felç oldu

Geçen hafta Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne yönelik saldırının, İsrail’in Gazze’deki askeri saldırılarını genişletme kararının başlangıcı olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu, 17 Mayıs’ta Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeyi planladığını duyurarak “Gideon Savaş Arabaları” ismini verdiği kara saldırısını başlatmıştı. Bu tarihten itibaren Gazze’deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılar yoğunlaştı.

DSÖ’den çarpıcı açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Gazze’de sağlık merkezlerine yönelik 28 saldırı düzenlendiğini, bu sayının savaşın başından bu yana sağlık tesislerine yönelik tüm saldırıların yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiğini açıkladı. DSÖ’nün 23 Mayıs tarihli açıklamasında, Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ünün ya ciddi şekilde hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı, şu anda yalnızca 36 hastaneden 19’unun kısmen hizmet verebildiği bildirildi.

Saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede yaklaşık 400 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişim sağlayamadığını duyurdu. İsrail ordusu ise Hamas mensuplarının bazı hastaneleri sığınak olarak kullandığını iddia ederek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Binlerce can kaybı ve yaralı

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucu Gazze’de 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın olmak üzere 53 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 bin 593 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının yok edildiği belirtiliyor.

