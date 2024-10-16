Rusya’da denizde sürüklenen adam 67 gün sonra kurtarıldı

Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, dünyanın en zorlu ve izole bölgelerinden biri olarak bilinir. Pasifik Okyanusu’nun bir parçası olan Ohotsk Denizi, Kamçatka’nın doğusunda yer alır ve sert rüzgarları, soğuk suyu ile tanınır. İşte bu zorlu sularda 67 gün boyunca sürüklenen Mikhail Pichugin adlı bir Rus vatandaşı, hayatta kalma azmiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ağustos ayında balina gözlemi için denize açılan Pichugin, motor arızası nedeniyle küçük şişme botunda mahsur kaldı ve haftalarca denizin ortasında yaşam mücadelesi verdi.

Denizdeki hayatta kalma mücadelesi

Mikhail Pichugin, 49 yaşındaki kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeni ile birlikte balina gözlemi yapmak için 9 Ağustos’ta Ohotsk Denizi’ne açıldı. Ancak, yolculuğun başlangıcında botlarının motoru bozuldu ve Pichugin ile ailesi denizde mahsur kaldı. Yanlarında çok az miktarda yiyecek ve su bulunan üç kişilik ekip, hayatta kalmak için mücadele etti. Pichugin’in kardeşi ve yeğeni, yolculuk sırasında hayatlarını kaybetti ve Pichugin onları dalgalara kapılmamaları için bota bağladı. Bu, onun hayatta kalma azmini gösteren en çarpıcı detaylardan biri olarak dikkat çekti.

Balıkçı ekibi tarafından kurtarılma

67 gün boyunca zorlu koşullara dayanarak hayatta kalan Pichugin, nihayet bir balıkçı ekibi tarafından Kamçatka Yarımadası yakınlarında kurtarıldı. Kurtarıldığı anlara dair görüntülerde, Pichugin’in aşırı zayıfladığı ve bitkin bir halde olduğu görüldü. Balıkçılar, ilk başta küçük şişme botu bir deniz artığı veya şamandıra zannetmişlerdi, ancak bir insanın yardım çığlıklarını duyduklarında durumu fark ettiler ve Pichugin’i kurtardılar.

Kurtarıldığında sadece 50 kilogram ağırlığında olan Pichugin, ciddi şekilde dehidrasyon ve hipotermi belirtileri gösteriyordu. Hemen hastaneye kaldırılan Pichugin’in sağlık durumu stabil olarak açıklandı. Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki acil servis ekipleri, onun hayatta kalmasını bir mucize olarak nitelendirdi.

Ohotsk Denizi ve Kamçatka Yarımadası

Kamçatka Yarımadası, Rusya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu’na uzanan izole bir kara parçasıdır. Bölge, sert hava koşulları ve deniz şartlarıyla tanınır. Ohotsk Denizi, bölgedeki en önemli su kütlelerinden biridir ve dünyanın en soğuk denizlerinden biri olarak bilinir. Bu denizde meydana gelen ani fırtınalar ve güçlü akıntılar, denizde mahsur kalanlar için ciddi tehlike arz eder. Pichugin’in yaşadığı bu zorlu hayatta kalma mücadelesi, Ohotsk Denizi’nin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kurtuluşun ardındaki soru işaretleri

Pichugin’in kurtarılmasının ardından, olayla ilgili bazı soru işaretleri de ortaya çıktı. Rus yetkililer, su güvenliği kurallarının ihlali nedeniyle Pichugin hakkında soruşturma başlattı. Rusya’nın Kamçatka savcılığı, Pichugin’in ve ailesinin gerekli güvenlik önlemleri almadan denize açıldığını belirterek bu durumun trajediye yol açtığını savundu. Su güvenliği ihlallerine dair başlatılan bu soruşturma, olayın nasıl gerçekleştiğini ve ihmallerin olup olmadığını belirlemeye çalışacak.

Hayatta kalma hikayesinin dikkat çekici detayları

Pichugin’in hayatta kalma hikayesi, denizcilik dünyasında bir hayatta kalma mucizesi olarak değerlendiriliyor. 67 gün boyunca sınırlı miktarda yiyecek ve su ile hayatta kalmayı başarması, medyanın ve halkın büyük ilgisini çekti. Ohotsk Denizi’nin zorlu koşullarına rağmen, soğuk ve açlıkla mücadele eden Pichugin’in hikayesi, denizde hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Pichugin, kurtarılmasının ardından verdiği ilk demeçte, “Artık gücüm kalmamıştı” diyerek, yaşadığı zor anları dile getirdi.

Kuzey Kore‘de 1.4 milyon genç, ABD ve Güney Kore’ye karşı artan gerilimler nedeniyle gönüllü olarak orduya katıldı. Ülkedeki propaganda kampanyaları, halkın rejime olan bağlılığını güçlendirmek için yoğun bir şekilde yürütülüyor.

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