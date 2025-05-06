Rusya’da drone alarmı

Rus yetkililer, Ukrayna tarafından gece boyunca düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının ardından Moskova’daki dört havalimanı ile birlikte birçok şehirde uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Saldırının Moskova’da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreninden günler önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sheremetyevo hariç tüm havalimanlarında kısıtlama

Rus haber ajanslarına göre, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı başkentteki Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Şehrin ana havalimanı Sheremetyevo ise saldırılardan etkilenmedi. Volgograd ve Nizhny Novgorod gibi diğer kentlerde de hava trafiği kısıtlandı.

Moskova Belediye Başkanı: “Can kaybı yok”

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkentin güneyinde bir ana caddeye düşen parçalara rağmen herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Rus basını ise bazı binalarda çatlak camlar ve kararan cephelerin görüntülerini paylaştı.

Voronej ve Penza’da çok sayıda drone düşürüldü

Voronej Valisi, bölgelerinde 18, Penza Valisi ise 10 Ukrayna drone’unun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu saldırılarda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Kursk’ta elektrik santrali vuruldu, iki genç yaralandı

Kursk bölgesinin Rylsk kentinde ise bir elektrik trafo merkezinin hedef alındığı bildirildi. Yetkililer, iki genç kızın yaralandığını ve şehirde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Rusya’da tehlike uzak değil

Son haftalarda artan saldırı girişimleri, Ukrayna’daki savaşın Rus topraklarına yansımaya başladığını gösteriyor. Moskova’ya dört drone daha yöneldiği ancak savunma sistemlerinin bunları etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

Ukrayna’da karşılık: Odesa’da bir kişi öldü

Ukrayna’nın Odesa bölgesinde ise Rusyaf’ya ait bir drone saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Odesa Valisi Oleg Kiper, saldırının gece saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

