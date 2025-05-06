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Ekranda Sırrı Süreyya Önder gerginliği

18 Dakika programında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar, cumartesi yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder konusunda sert bir şekilde tartıştı

NationalTurk NL06/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
Sirri Sureyya Onder
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1 “BEN CUMHURİYETİN NE HAYRINI GÖRDÜM” SÖZÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ
2 EMRE KONGAR ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI
3 MERDAN YANARDAĞ’DAN 1950 SONRASI VURGUSU
4 “ARKADAŞIN OLDUĞU İÇİN DUYGUSALSIN”

“BEN CUMHURİYETİN NE HAYRINI GÖRDÜM” SÖZÜ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Tele 1’de Sırrı Süreyya Önder gerginliği iki yorumcuyu karşı karşıya getirdi.

Kanalda ana haber bülteni sonrası yayınlanan 18 Dakika programında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar sert şekilde tartıştı.

EMRE KONGAR ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI

Programın son bölümünde Prof. Dr. Emre Kongar, cumartesi günü vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in, milletvekili ve TBMM Başkanvekili olduğunu vurgulayıp “Ben bu cumhuriyetin ne hayrını görmüşüm?” sözlerini hatırlattı. Kongar, Önder’in Abdullah Öcalan için “Babam gibidir” dediğini öne sürüp “Kürt milliyetçiliği yapıyordu” iddiasını ortaya attı.

MERDAN YANARDAĞ’DAN 1950 SONRASI VURGUSU

Bunun üzerine Merdan Yanardağ da, 1950’nin ardından sağ iktidarlar tarafından cumhuriyetin muhafazakar kanadın eline geçtiğini ve Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının bu kesim tarafından asıldığını hatırlattı. Yanardağ, şu anda sosyal platformlarda yayınlanan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” adlı filmin senaryosunu yazdığını hatırlatarak, “Sırrı’nın karşı çıktığı cumhuriyetin kendisi değil, kendisini hapise atanlar” diye konuştu.

“ARKADAŞIN OLDUĞU İÇİN DUYGUSALSIN”

Prof. Dr. Emre Kongar ise Merdan Yanardağ’a Sırrı Süreyya Önder’in yakın arkadaşı olduğu için duygusal davrandığı eleştirisini yöneltti.

Ardından Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar arasındaki tansiyon iyice yükselirken süre dolduğu için program sona erdi.

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NationalTurk NL06/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
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