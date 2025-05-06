Rijswijk’te öldürülen Cemil Önal, yetkililere hayatından endişe ettiğini söylemişti

Cemil Önal ölmeden önce Hollandalı yetkililere hayatının tehlikede olduğunu bildirmişti.

Perşembe günü Hollanda’nın Rijswijk kentindeki Hoevevoorde Oteli’nin terasında içeceğini yudumlarken yakından açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Cemil Önal, hayatından endişe ettiğini ve tehdit edildiğini söylemişti.

Follow the Money dergisi, ölümünden birkaç gün önce kendisiyle görüştü. Bu görüşmede Önal tehdit edildiğini söylemişti.

Cemil Önal’ın Follow the Money ile yaptığı söyleşide tehditlerin sebebinin ise; Bazı kişilerin rüşvet aldığı iddialarından haberdar olduğu yönünde olmuştu.

Hoevevoorde Oteli’nin terasında suikaste kurban giden Rijswijk kentinin belediye başkanı ise Hollanda’da Türkiye kökenli ilk Belediye başkanı olan Huri Şahin.

Hollanda’nın Rijswijk kentinde ve Madurodam noktasına 8 km mesafede yer alan Hotel Hoevevoorde oteli yaklaşık 53 dönüm araziye sahip ve Overvoorde Parkı’nın içerisinde, ormanlarla çevrili son derece sakin bir bölge olarak dikkat çekiyor. Otel Huis Ten Bosch Sarayı noktasına 8,5 km mesafede yer alıyor.

Aslen Türkiye vatandaşı olan Önal (41), Türkiye’nin iadesini istemesi üzerine tutulduğu gözaltı merkezinden kısa süre önce serbest bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 2022 yılında eski patronu, tartışmalı kumar baronu Halil Falyalı’nin öldürülmesinde parmağı olduğundan şüpheleniyor.

Cemil Önal, uzun yıllar Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs’taki imparatorluğunun, yani adanın Türk kontrolündeki kısmının mali işlerinden sorumluydu. Lüks otellerin yanı sıra, bu imparatorlukta milyonlarca dolar gelir elde eden yasadışı kumar ve yasa dışı bahis sitelerinden oluşan bir ağ da bulunuyordu.

Önal, Şubat ayında FTM’ye verdiği demeçte , Falyalı’nin ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını, üst düzey yetkililere yapılan ödemelerle ilgili sahip olduğu tehlikeli bilgiler nedeniyle bazı kişlere tarafından hedef alındığını belirtmişti.

Önal, Falyalı’nin talimatıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bazı yerlere “sponsorluk ödemeleri” yaptığını ileri sürdü. Kendisine göre bu, ayda yaklaşık 15 milyon dolara tekabül ediyor.

Önal, 1 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 civarında Rijswijk’teki Hoevevoorde otelinin terasında hala serbest olan bir adam tarafından vurularak öldürüldü.

Geçtiğimiz pazartesi günü Lahey’deki bir catering işletmesinde Follow the Money Önal’la görüştü.

Cemil Önal’ın bu görüşmede, kendisine yönelik bir saldırının beklendiğini söylediği Follow the Money tarafından yazıya alındı.

Rüşvet uygulamaları konusunda sahip olduğunu iddia ettiği bilgi ve birikimle ilgili olarak, “Bu eninde sonunda benim ölümüm olacak” dedi.

Avukatı, daha önce tehlikeyi bildirdiğini Follow the Money’e doğruladı: ‘Bu ciddi tehdit, Cumhuriyet Savcılığına birkaç kez iletildi.’ dedi.

Önal, son haftalarda Türkçe basında sıkça yer aldı. Kuzey Kıbrıs medyası kendisiyle röportaj yaptı ve BBC de olayı haber yaptı . Kendisiyle röportaj yapan bir gazete, bu röportajın ardından tehditler aldığını bu hafta başında duyurmuştu .

Follow the Money ve Organize Suç ve Yolsuzluk Haberleştirme Projesi (OCCRP) gazetecileri, Falyalı’nin kumar imparatorluğunu ortaklaşa araştırdı ve bulgularını Şubat ayında yayınladı .

Önal’ın Alphen aan den Rijn’de gözaltında tutulduğu süre içerisinde yoğun telefon görüşmeleri yapması da buna dahildir. Diğer hususların yanı sıra, elde edilen gelirin nasıl taşındığı ve aklandığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Önal, mali işlerden ve ilgili yapıların kurulmasından kendisinin sorumlu olduğunu ancak her şeyi Falyalı’nın emriyle yaptığını vurguladı.

Önal, kaçak bahis sitelerinin aylık gelirinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu tutarın bağımsız olarak doğrulanması mümkün olmasa da, Mali Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı raporda Önal’ın bahsettiği tutarların gerçek olduğunu ortaya koyduğu iddia ediliyor.

Önal, operasyonda Curacao’daki çevrimiçi off-shore kumar sektörünün önemli rol oynadığını belirtti. Ona göre adada kimse kumar şirketlerinden veya kumar sitelerinden gelen paraların nereden geldiğini veya nereye gittiğini sormuyor.

Curacao ‘da bir şirket açıyorsunuz ve bunun için ücret ödüyorsunuz. Daha sonra o şirket adına bir banka hesabı açarsınız. Dilediğiniz kadar kripto para gönderebilir veya çekebilirsiniz. ‘Curaçao, Hollanda‘da kara para aklama için ideal bir bankacılık ortamıdır.’

Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Mağdur ve avukatı, olası bir tehdit konusunda Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmuş, mağdur da suç duyurusunda bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı’nın daha ileri soruşturma yapması için şu ana kadar yeterli somut bulguya ulaşılamadı. ‘Cumhuriyet Savcılığı ve polis, bu konuda mağdur ve avukatıyla sık sık irtibat halindeydi.’ dedi.

Dosya: Suç parası avı / Yazar: David Davidson

NationalTurk / Hollanda