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Narin’i arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da 15 gün önce kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor.

Aslı04/09/2024
81 Bir dakikadan az
Diyarbakır’da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.
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Diyarbakır’da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Narin her yerde aranıyor

21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt
alınıyor.

Diyarbakır’da 3 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran‘ın hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Narin bulundu mu?

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Aslı04/09/2024
81 Bir dakikadan az
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