İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü

İsveç’te Kuran yakma eylemleriyle tepki çeken Salwan Momika, Stockholm’ün Södertälje kentinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Irak kökenli İsveç vatandaşı, 2023 yılında Stockholm Merkez Camii önünde İslam’ın kutsal kitabını yakarak dünya çapında tepkilere neden olmuştu.

Silahlı Saldırı ve Gözaltılar

İsveç polisi, 31 Ocak Çarşamba gecesi yerel saatle 23:11’de Hovsjö bölgesinde bir apartmanda silahlı saldırı ihbarı aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan bir adamı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıklamazken, yerel medya öldürülen kişinin Salwan Momika olduğunu bildirdi.

Olayla bağlantılı olarak beş kişi gözaltına alındı. İsveç güvenlik birimleri, saldırının yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Başbakan Ulf Kristersson, güvenlik birimlerinin sürece dahil olduğunu ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Canlı Yayında Öldürüldü

Momika’nın, saldırı sırasında sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve yayın esnasında vurulduğu iddia edildi. Yetkililer, olayın güvenlik kameraları ve dijital delillerle incelendiğini belirtti.

Dava Kararı Ölüm Haberi Nedeniyle Ertelendi

Momika, 2023 yazında dört ayrı Kuran yakma eylemi nedeniyle “etnik gruba karşı kışkırtma” suçlamasıyla yargılanıyordu. Stockholm Bölge Mahkemesi’nin 1 Şubat Perşembe günü kararını açıklaması beklenirken, ölüm haberi sonrası duruşma ertelendi.

Kuran Yakma Eylemleri Dünya Çapında Tepki Çekmişti

Momika’nın gerçekleştirdiği İslam karşıtı eylemler, birçok Müslüman ülkesinde öfkeyle karşılandı. 2023 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği’nde protestolar düzenlenmiş, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi sınır dışı edilmişti.

İsveç hükümeti, basın ve ifade özgürlüğü yasaları çerçevesinde bu tür eylemlere izin verdiğini açıklamış, ancak tepkilerin büyümesi üzerine kutsal metinlerin yakılmasını yasaklamak için yasal düzenlemeler yapacağını duyurmuştu.

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