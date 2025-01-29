Suriye’de yeni dönem: Ahmed Şara geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye’de büyük bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Zafer Konferansı’nın ardından Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, konferansa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcileri de katıldı.

Esad Rejimine Son: Ordu ve Parlamento Feshedildi

Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, konferansın sonunda yaptığı açıklamada, Şara’nın geçiş döneminde ülkenin yeni lideri olarak uluslararası platformlarda Suriye’yi temsil edeceğini duyurdu. Aynı zamanda, 2012 Anayasası’nın yürürlükten kaldırıldığını ve Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ile parlamentonun feshedildiğini açıkladı.

Uluslararası Toplumla Yeni Dönem Başlıyor

Suriye’deki bu büyük yönetim değişikliği, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Batılı ülkeler, Suriye’nin yeni yönetimiyle temaslarını artırırken, Fransa 12 yıl aradan sonra Şam’daki büyükelçiliğinde bayrağını tekrar dalgalandırdı. Avrupa Birliği yetkilileri de Suriye ile diplomatik görüşmelere başladı.

Yeni Yönetimden Reform Adımları

Ahmed Şara liderliğindeki yönetim, ülkedeki silahlı grupları Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirerek ulusal bir ordu kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, ülkenin yeniden inşası için uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Suriye’de yaşanan bu köklü değişim, yıllardır süren iç savaş sonrası ülkenin geleceği için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Ancak, uluslararası toplumun yeni yönetime yaklaşımı ve ülkedeki iç dengelerin nasıl şekilleneceği hala belirsizliğini koruyor.

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