ABD’de hava faciası: Yolcu uçağı helikopterle çarpıştı

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında büyük bir hava kazası yaşandı. Amerikan Havayolları’na (American Airlines) ait bir yolcu uçağı, Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na iniş yaparken ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteriyle havada çarpıştı. Kaza sonucu her iki hava aracı da Potomac Nehri’ne düştü.

Yetkililer, şu ana kadar uçaktaki 60 yolcu ve 4 mürettebattan 27’sinin cansız bedenine ulaşıldığını, ayrıca helikopterde bulunan 3 askerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtarma ekipleri, hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle hayatta kalan birini bulma ihtimalinin giderek azaldığını belirtti.

ABD’de facia

Kazanın, 29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), American Airlines filosunda bulunan Bombardier CRJ700 tipi bölgesel yolcu uçağının Reagan Ulusal Havalimanı’na inişe geçtiği sırada, Fort Belvoir üssünden havalanan UH-60 Black Hawk askeri helikopteriyle çarpıştığını duyurdu.

Çarpışmanın ardından her iki hava aracı da Potomac Nehri’ne düştü. Kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu ve kurtarma ekipleri gece boyunca nehirde arama çalışmalarını sürdürdü. Dalgıç ekipleri, parçalanmış halde bulunan uçağın gövdesinin üçe ayrıldığını ve helikopter enkazının da suyun derinliklerinde bulunduğunu açıkladı.

Trump: Bu kaza önlenebilirdi

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump’ın gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımında kazanın önlenebilir olduğu yönündeki ifadelerine katıldığını belirtti. “Bu kazanın kesinlikle önlenebilir olduğunu düşünüyorum” diyen Duffy, yolcuların güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise düzenlediği basın toplantısında, “Bu sabah hepimiz büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı nehirden çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

ABD’de son 24 yılın en ölümcül hava kazası olabilir

Eğer kazadaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği doğrulanırsa, bu facia ABD’de son 24 yılda yaşanan en ölümcül hava kazası olacak.

Bu trajedi, birçok kişiye 1982 yılında Air Florida Flight 90’ın Potomac Nehri’ne düşmesiyle yaşanan ve 74 kişinin hayatını kaybettiği felaketi hatırlattı.

Amerikan Havayolları CEO’su Robert Isom, olayın büyük bir trajedi olduğunu belirterek kazanın nedenini araştırmak için Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile iş birliği yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal çalışanlara işlerinden ayrılmaları karşılığında sekiz aylık maaş teklif etti.