Sanatçının Fonladığı Gemi Aşırı Yüklendi, Akdeniz’de Mahsur Kaldı

Fransız feminist bir anarşistin adını taşıyan Louise Michel gemisi geçen hafta faaliyete geçti. Gemi, Perşembe gününden bu yana Libya açıklarında kurtardığı 219 göçmen için güvenli bir liman bulmaya çalışıyor.

10 kişilik bir mürettebatın bulunduğu teknenin Twitter’daki hesabı, durumunun kötüye gittiğini ve İtalya, Malta ve Almanya’daki yetkililerden yardım çağrısında bulunduğunu bildiren bir dizi tweet attı.

Tekneye çok sayıda göçmen alındığı ve güverte dahil aşırı kalabalık olduğu bildiriliyor.

Pembe ve beyaza boyanmış eski bir Fransız Donanması teknesi olan 30 metre uzunluğundaki Louise Michel, Banksy sanat eserlerinin satışından elde edilen gelirlerle satın alındı.

Kimliğini gizli tutan Bristol doğumlu bir sanatçı olan Banksy, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ortaya çıkan politik veya sosyal yorum grafitileriyle tanınıyor. Geçen yıl Britanya parlamentosunda oturan primatları tasvir eden resimlerinden biri açık artırmada 12 milyon dolara satılmıştı.