Ekonomi
Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği başlıyor
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında açıklama geldi.
Bakan Selçuk, beklenen açıklamayı yaptı.
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak.” ifadelerini kullandı.