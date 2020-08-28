Coca-Cola Binlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor

Coca Cola, bugün yaptığı açıklamada operasyon birimlerini yarıya indireceğini ve ABD dahil olmak üzere binlerce işçiye “gönüllü ayrılık” teklifi sunacağını duyurdu.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Porto Riko’daki 4.000 işçiye gönüllü işten çıkarma teklif edecek.

Dünyanın en büyük içecek üreticisi, gönüllü ayrılık programıyla istem dışı ayrılıkların sayısını azaltmayı hedefliyor.

Normalde yoğun bir şekilde satış yaptığı bar, restoran ve sinemaların kapanmasından sonra satışlarında büyük düşüş yaşayan şirket, küresel girişimler ve şişeleme yatırımları bölümleriyle birlikte dört coğrafi bölüm altında yer alacak dokuz işletim birimine sahip olacağını bildirdi. Mevcut modelde 17 iş birimi bulunuyor.

İşten çıkarma planı, geçen hafta işsizlik yardımları için yeni talepte bulunan Amerikalıların sayısının 1 milyon civarında olduğu ve hükümetin, ekonominin ikinci çeyrekte en az 73 yıldır en keskin daralmayı yaşadığını doğruladığı bir zamanda geldi.

Geçtiğimiz ay Coca-Cola, restoranların, tiyatroların ve spor salonlarının koronavirüs nedeniyle kapatılması nedeniyle satışlarında yüzde 28 düşüş olduğunu duyurmuştu.